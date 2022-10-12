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Корректировал удары по Киеву. СБУ разоблачила российского агента

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Киев, Среда 12 октября 2022 14:40
Корректировал удары по Киеву. СБУ разоблачила российского агента Фото: СБУ разоблачила российского агента, который корректировал удары по Киеву (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности разоблачила предателя, который корректировал ракетные удары россиян по Киеву. Вражеским агентом оказался житель оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Корректировал удары по Киеву. СБУ разоблачила российского агента

"Он находится во временно оккупированном Крыму, но организовал активную деятельность в столичном регионе через свою агентку. СБУ уже разоблачила и задержала эту женщину. Она находится под стражей и будет отвечать за свои действия перед законом", - рассказали в ведомстве.

В оккупированном Крыму мужчина проживает с 2017 года. Там он был завербован спецслужбой РФ и добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

Как сообщили в Службе безопасности, предатель получал задания от работника ФСБ РФ и передавал своей агентке в столицу. Она, в свою очередь, должна была собирать данные для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданским и военным объектам на территории Киева и области.

Мужчине уже сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ задержала соратника бывшего нардепа Ильи Кивы, который корректировал ракетные удары по Днепру. Он "охотился" за локациями украинских систем ПВО и был задержан.

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