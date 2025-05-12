Коригував обстріли під час роботи у "швидкій". Суд виніс вирок зраднику
Суд виніс вирок колишньому фельдшеру, який коригував російські обстріли по Одеській. Наступні 15 років він проведе за ґратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Засуджений 40-річний колишній фельдшер місцевої станції екстреної меддопомоги. Ворог завербував зрадника ще у квітні 2024-го, коли він ще працював у "швидкій". У поле зору Федеральної служби безпеки (ФСБ) засуджений потрапив через антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.
"Після вербування агент збирав координати для повітряних ударів по одному з портових міст регіону. Серед основних цілей ворога були пункти базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби України", - пише СБУ.
Фото: суд виніс вирок зраднику, який коригував обстріли під час роботи у "швидкій" (t.me/SBUkr)
Для маскування злочину зрадник шпигував за ймовірними локаціями Сил оборони під час робочих виїздів на виклик за номером 103.
Агента було затримано влітку 2024-го. Зокрема було встановлено, що додатково він намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони, яку ворог планував "обійти" під час авіаударів.
Рішення суду
Колегія суддів визнала зрадник винним у ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала агенту російського Головного розвідувального управління (ГРУ), яка коригувала удари ворога по українських бійцях у Донецькій області.
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