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Корректировал обстрелы во время работы в "скорой". Суд вынес приговор предателю

Понедельник 12 мая 2025 16:32
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Корректировал обстрелы во время работы в "скорой". Суд вынес приговор предателю Фото: суд вынес приговор предателю, который корректировал обстрелы во время работы в "скорой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор бывшему фельдшеру, который корректировал российские обстрелы по Одесской. Следующие 15 лет он проведет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Осужден 40-летний бывший фельдшер местной станции экстренной медпомощи. Враг завербовал предателя еще в апреле 2024-го, когда он еще работал в "скорой". В поле зрения Федеральной службы безопасности (ФСБ) осужденный попал из-за антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

"После вербовки агент собирал координаты для воздушных ударов по одному из портовых городов региона. Среди основных целей врага были пункты базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы Украины", - пишет СБУ.

Корректировал обстрелы во время работы в &quot;скорой&quot;. Суд вынес приговор предателю

Фото: суд вынес приговор предателю, который корректировал обстрелы во время работы в "скорой" (t.me/SBUkr)

Для маскировки преступления предатель шпионил за вероятными локациями Сил обороны во время рабочих выездов на вызов по номеру 103.

Агент был задержан летом 2024-го. В частности, было установлено, что дополнительно он пытался обнаружить боевые позиции украинской противовоздушной обороны, которую враг планировал "обойти" во время авиаударов.

Решение суда

Коллегия судей признала предателя виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет лишения свободы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала агента российского Главного разведывательного управления (ГРУ), которая корректировала удары врага по украинским бойцам в Донецкой области.

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Служба безопасности Украины
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