Коригувальницю ракетних ударів по лікарнях Миколаєва засудили до 11 років за ґратами

За матеріалами СБУ, суд Миколаєва призначив покарання російській шпигунці.

Слідство встановило, що колишня співробітниця оборонного підприємства підтримала повномасштабне вторгнення Росії. Свої деструктивні погляди вона активно поширювала у прокремлівських Telegram-каналах у вигляді дописів та коментарів.

До неї звернулися російські спецслужби та завербували жінку. Мешканка Миколаєва збирала інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури. Дані вона передавала ворогу у вигляді відміток електронних картах та фотографій.

За її наводкою окупанти завдали ракетні удари по чотирьох інфраструктурних об’єктах у Миколаєві, серед них - лікарні.

Суд визнав жінку винною за двома статтями (ч. 3 ст. 114-2 та ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ). Найближчі 11 років коригувальниця проведе у в'язниці.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили співробітницю СБУ, яка виправдовувала Росію, а звірства окупантів у Бучі назвала "інсценуванням".

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