Корректировщицу ракетных ударов по больницам Николаева приговорили к 11 годам за решеткой

По материалам СБУ, суд Николаева назначил наказание российской шпионке.

Следствие установило, что бывшая сотрудница оборонного предприятия поддержала полномасштабное вторжение России. Свои деструктивные взгляды она активно распространяла в прокремлевских Telegram-каналах в виде сообщений и комментариев.

К ней обратились российские спецслужбы и завербовали женщину. Жительница Николаева собирала информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры. Данные она передавала врагу в виде отметок на электронных картах и фотографиях.

По ее наводке оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве, среди них - больницы.

Суд признал женщину виновной по двум статьям (ч. 3 ст. 114-2 и ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УК). Ближайшие 11 лет корректировщица проведет в тюрьме.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили сотрудницу СБУ, которая оправдывала Россию, а зверства оккупантов в Буче назвала "инсценировкой".

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