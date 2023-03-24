RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Корректировщицу ракетных ударов по больницам Николаева приговорили к 11 годам за решеткой

Фото: жительница Николаева корректировала ракетные удары России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жительница Николаева проведет за решеткой 11 лет за сотрудничество с врагом. Она корректировала ракетные удары России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По материалам СБУ, суд Николаева назначил наказание российской шпионке.

Следствие установило, что бывшая сотрудница оборонного предприятия поддержала полномасштабное вторжение России. Свои деструктивные взгляды она активно распространяла в прокремлевских Telegram-каналах в виде сообщений и комментариев.

К ней обратились российские спецслужбы и завербовали женщину. Жительница Николаева собирала информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры. Данные она передавала врагу в виде отметок на электронных картах и фотографиях.

По ее наводке оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве, среди них - больницы.

Суд признал женщину виновной по двум статьям (ч. 3 ст. 114-2 и ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УК). Ближайшие 11 лет корректировщица проведет в тюрьме.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили сотрудницу СБУ, которая оправдывала Россию, а зверства оккупантов в Буче назвала "инсценировкой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныНиколаевВойна в Украинеракетный удар