Корректировщика ударов по аэропорту Кривого Рога приговорили к 15 годам тюрьмы

Житель Кривого Рога (Днепропетровская область) помогал оккупантам наносить удары по местному аэропорту. Мужчину задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

"С мая по июль 2022 года на задачи представителей спецслужб РФ передавал через Telegram скриншоты Google-карты. На них были метки относительно локаций военной техники и подразделений ВСУ на территории города", - говорится в сообщении.

В прокуратуре объяснили, что мужчина предоставлял информацию о результатах уже совершенных обстрелов объектов критической и гражданской инфраструктуры – аэропорта Кривого Рога и мостов области. Полученные данные оккупанты использовали для наведения и корректировки повторных ударов по городу.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества за государственную измену.