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Корректировщика ударов по аэропорту Кривого Рога приговорили к 15 годам тюрьмы

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Кривой Рог, Понедельник 27 марта 2023 16:46
Корректировщика ударов по аэропорту Кривого Рога приговорили к 15 годам тюрьмы Фото: Корректировщика ударов по аэропорту Кривого Рога приговорили к 15 годам тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Кривого Рога (Днепропетровская область) помогал оккупантам наносить удары по местному аэропорту. Мужчину задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины .

"С мая по июль 2022 года на задачи представителей спецслужб РФ передавал через Telegram скриншоты Google-карты. На них были метки относительно локаций военной техники и подразделений ВСУ на территории города", - говорится в сообщении.

В прокуратуре объяснили, что мужчина предоставлял информацию о результатах уже совершенных обстрелов объектов критической и гражданской инфраструктуры – аэропорта Кривого Рога и мостов области. Полученные данные оккупанты использовали для наведения и корректировки повторных ударов по городу.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества за государственную измену.

Напомним, что бывшая чиновница Лиманского городского совета (Донецкая область) перешла на сторону кафиров и получила за это фейковую должность. После освобождения города она была задержана, а суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

С начала текущего года в Украине вынесли приговор 10 боевикам. Среди осужденных были белорусские наемники.

РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала в Краматорске очередного предателя. Он корректировал российский ракетный удар по местной школе.

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