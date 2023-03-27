Займалась "соцзахистом" для РФ. В Україні до 5 років тюрму засудили колаборантку з Лиману

Колишня чиновниця Лиманської міської ради (Донецька область) перейшла на бік окупантів та отримала за це фейкову посаду. Після звільнення міста її було затримано, а суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У серпні 2022 року, під час тимчасової окупації міста збройними силами РФ колишня бухгалтерка Управління соцзахисту населення Лиманської міськради добровільно перейшла на бік представників РФ", - йдеться у повідомленні.

Вона обійняла псевдопосаду "виконувача обов’язків начальниці управління праці та соціального захисту населення адміністрації м. Красний Лиман "ДНР". Вона зареєструвала управління у "федеральній податковій службі", "республіканському банку та казначействі", а також "фонді соціального страхування" самопроголошеної "ДНР". Жінка здійснювала прийом місцевих мешканців для оформлення їм так званої "соціальної допомоги" від РФ та "ДНР", підбирала працівників на вакантні "посади" і виплачувала їм зарплату в рублях.

Після деокупації українськими захисниками м. Лиману жінку було викрито та заарештовано. Суд визнав жінку винною у колабораційній діяльності та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення. Також її було позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 10 років з конфіскацією всього майна.