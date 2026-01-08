Коригувала ворожі удари під виглядом вигулу собак: в Одесі затримано агентку ГРУ

Служба безпеки України затримала в Одесі агентку воєнної розвідки РФ (ГРУ), яка коригувала російські атаки по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram .

Згідно з матеріалами розслідування, зрадницею виявилась 52-річна місцева безробітна. Серед об’єктів потенційного ураження, координати яких вона шукала, були підрозділи спецслужби України, які виконують бойові завдання на південному напрямку.

Для відстеження координат для ворожих ударів зловмисниця обходила місцевість і вказувала на гугл-картах розташування об’єктів, які, як вона вважала, могли використовувати українські захисники.

Для конспірації агентка вдавала, що вигулює собак, яких вона брала у своїх знайомих. Крім того, вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки.

Зібрані розвідувальні дані зрадниця передавала своєму куратору за допомогою месенджера. Її було затримано "на гарячому" під час проведення розвідки неподалік режимного об’єкта.

У телефоні фігурантки виявили дописи у месенджерах, де вона виправдовує повномасштабне вторгнення РФ.

Агентці повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 436 (виправдовування збройної агресії РФ проти України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян).

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.