Війна в Україні

Коригувала ворожі удари по Краматорську: СБУ викрила ще одну агентку РФ

Четвер 04 грудня 2025 16:00
Коригувала ворожі удари по Краматорську: СБУ викрила ще одну агентку РФ
Автор: Тетяна Степанова

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одну російську агентку - 35-річну продавчиню мілітарі-магазину в Краматорську, яка коригувала ворожі атаки по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як встановили правоохоронці, щоб зібрати координати для обстрілів, жінка намагалася "втемну" використовувати військових, які відвідували торговельний заклад.

Для цього фігурантка налагоджувала з ними довірливі стосунки, а потім випитувала "потрібну" інформацію під час побутових розмов.

У такий спосіб агентка мала дізнатися для російської розвідки дані про дислокацію та чисельність підрозділів Сил оборони поблизу Краматорська.

Серед іншого, зловмисницю цікавили, зокрема, координати укріпрайонів, мобільних блокпостів та бойових позицій української артилерії.

Також жінка обходила прифронтову місцевість і на гугл-карті позначала координати захисників Донеччини, по яких окупанти готували удари.
Коригувала ворожі удари по Краматорську: СБУ викрила ще одну агентку РФФото: СБУ викрила агентку РФ, яка коригувала ворожі удари по Краматорську (t.me/SBUkr)

Контррозвідники СБУ викрили агентку і затримали її. При обшуку в неї вилучено ноутбук та смартфон, з яких вона координувала свою розвідактивність з окупантами.

За матеріалами справи, жінка була дистанційно завербована росіянами через її знайомого - бойовика збройних угруповань РФ, який воює проти України на східному фронті.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання агентів РФ

Нагадаємо, днями контррозвідка СБУ разом із британськими спецслужбами викрила громадянина Британії Росса Девіда Катмора, який, за даними слідства, у 2024-2025 роках виконував завдання російських спецслужб.

Також нещодавно ми повідомляли, що російські спецслужби завербували чоловіка з Дніпропетровської області на сайті знайомств. Він став корегувальником ударів РФ по прифронтовому Нікополю. Зрадника затримали.

Раніше контррозвідка СБУ запобігла диверсії, яку готував агент російської воєнної розвідки (ГРУ) на сході України.

