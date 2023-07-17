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Коригувала удари росіян. Колаборантка з Донецької області отримала 7 років в'язниці

Автор: Іван Носальський

Колаборантку з Донецької області засудили до 7 років в'язниці, оскільки вона допомагала росіянам завдавати ударів по об'єктах інфраструктури і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Як зазначають правоохоронці, зловмисниця допомогла росіянам завдати серію ракетних ударів по Донецькій області, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 20 мирних жителів.

СБУ встановила, що колаборантка "зливала" ворогові координати об'єктів соціальної та критичної інфраструктури. Також вона передавала агресору локації базування та переміщення українських підрозділів на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Особливо ворога цікавило розташування укріпрайонів та логістичних баз у районі Добропілля.

За даними розслідування, інформаторкою виявилася місцева мешканка, яку російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

"Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю в лютому цього року "на гарячому", коли вона передавала розвіддані агресору. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 7 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Удари по Донецькій області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно б'ють ракетами по Донецькій області. Внаслідок ворожих атак гинуть мирні жителі.

Так, наприклад, окупанти 14 липня вбили мешканця села Нескучне Донецької області.

Також 5 липня в результаті російських атак в Донецькій області загинула одна людина, а ще двоє - отримали поранення.

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