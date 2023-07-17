Корректировала удары россиян. Коллаборантка из Донецкой области получила 7 лет тюрьмы

Коллаборантку из Донецкой области приговорили к 7 годам тюрьмы, поскольку она помогала россиянам наносить удары по объектам инфраструктуры и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Как отмечают правоохранители, злоумышленница помогла россиянам нанести серию ракетных ударов по Донецкой области, в результате чего ранения получили по меньшей мере 20 мирных жителей.
СБУ установила, что коллаборантка "сливала" врагу координаты объектов социальной и критической инфраструктуры. Также она передавала агрессору локации базирования и перемещения украинских подразделений на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В особенности врага интересовало расположение укрепрайонов и логистических баз в районе Доброполья.
По данным расследования, информаторкой оказалась местная жительница, которая российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.
"Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу в феврале этого года "на горячем", когда она передавала разведданные агрессору. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей 7 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.
Напомним, российские оккупанты регулярно бьют ракетами по Донецкой области. В результате вражеских атак гибнут мирные жители.
Так, к примеру, оккупанты 14 июля убили жителя села Нескучное Донецкой области.
Также 5 июля в результате российских атак в Донецкой области погиб один человек, а еще двое - получили ранения.
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