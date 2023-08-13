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Коридори в Чорному морі мають знаходитися під міжнародною гарантією, - Гуменюк

Фото: керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Транспортні та навігаційні коридори, що у Чорному морі, мають знаходитися під міжнародною гарантією.

Про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Треба розуміти, що ці коридори, транспортні, навігаційні, які сьогодні існують, мають знаходитися під міжнародною гарантією. Гарантії ООН або Туреччини як потужного гравця НАТО і Чорноморської країни були достатніми для того, аби функціонував повноцінний зерновий коридор", - заявила вона.

За словами Гуменюк, в тих умовах Сили оборони здатні були забезпечити безпеку суден, які транспортували збіжжя.

"Тому продовжуємо дипломатичну співпрацю, продовжуємо домовленості з партнерами і готові забезпечувати все те, що в наших силах", - додала вона.

Гуменюк заявила, що на сьогодні Росія намагається контролювати узбережжя вздовж Криму, а також викривати надводну обстановку за допомогою бойових кораблів.

За її словами, на суднах забезпечення можуть знаходитися безпілотні літальні апарати розвідувального типу, які можуть не тільки розвідувати, а й скидати боєприпаси на ті об'єкти, які вважатимуть для себе важливими для ураження.

Росія зупинила іноземне судно в Чорному морі

Міноборони РФ 13 серпня заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно. Воно нібито йшло у порт Ізмаїла в Одеській області.

Туреччині відомо, що російські військові зупинили у Чорному морі іноземне судно.

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