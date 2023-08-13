RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Коридоры в Черном море должны находиться под международной гарантией, - Гуменюк

Фото: руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Транспортные и навигационные коридоры в Черном море должны находиться под международной гарантией.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Надо понимать, что эти коридоры, транспортные, навигационные, которые сегодня существуют, должны находиться под международной гарантией. Гарантии ООН или Турции как мощного игрока НАТО и Черноморской страны были достаточными для того, чтобы функционировал полноценный зерновой коридор", - заявила она.

По словам Гуменюк, в тех условиях Силы обороны способны были обеспечить безопасность судов, которые транспортировали зерно.

"Поэтому продолжаем дипломатическое сотрудничество, продолжаем договоренности с партнерами и готовы обеспечивать все то, что в наших силах", - добавила она.

Гуменюк заявила, что на сегодня Россия пытается контролировать побережье вдоль Крыма, а также разоблачать надводную обстановку с помощью боевых кораблей.

По ее словам, на судах обеспечения могут находиться беспилотные летательные аппараты разведывательного типа, которые могут не только разведывать, но и сбрасывать боеприпасы на те объекты, которые посчитают для себя важными для поражения.

Россия остановила иностранное судно в Черном море

Минобороны РФ 13 августа заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно шло в порт Измаила в Одесской области.

Турции известно, что российские военные остановили в Черном море иностранное судно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
чорное мореВойна России против Украины