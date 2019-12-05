От кори в мире погибли более 140 тыс. людей в 2018 году, - ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) в прошлом году от кори в мире погибли 142,3 тысяч людей, большинство из которых - дети до пяти лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, это на 18 тыс. человек больше, чем годом ранее, хотя и значительно меньше, чем в 2000 году, когда от этой болезни в мире умерли 535 тыс. людей.

В сравнении с 2017 годом количество случаев заболевания корью в мире в 2018 году существенно выросло. Тенденция к росту наблюдается и в этом году.

По данным ВОЗ, в течение 11,5 месяцев этого года во всем мире было зарегистрировано более 413 тыс. случаев заболевания, тогда как годом ранее за этот период - более 353 тыс. случаев. Однако эти цифры показывают лишь количество официально зафиксированных случаев заболевания - на самом деле число инфицированных значительно выше.

По расчетам организации, в 2018 году количество случаев заболевания в мире могло превысить 9,7 млн, а годом ранее - 7,5 млн.

Только в Демократической Республике Конго в этом году зафиксировано 250 тыс. случаев заболевания. Примерно половина всех новых вспышек кори в 2018 году зарегистрирована в ДРК, Либерии, Мадагаскаре, в Сомали и в Украине.

Напомним, в 2019 году в Демократической Республике Конго около 5 тыс. человек умерли от вспышки кори. В ВОЗ подчеркивают, что эта эпидемия кора одна из крупнейших и самых быстрых в мире.

Кроме того, 11 ноября сообщалось, что в Украине снижается уровень заболеваемости корью. Отмечалось, что с лета 2017 года корью заболели более 115 000 человек, 41 из которых умер.