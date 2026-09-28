Корецький розповів, чи вистачить грошей на зарплати військовим цього року

Уряд знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування оборони за рахунок внутрішньої оптимізації та перерозподілу видатків. Грошове забезпечення військових профінансують без жодних збоїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Сергія Корецького в ефірі телемарафону.
"Вже започаткували жорсткий процес економії в наших фінансах. Ми виділяємо армії, Силам оборони, для того щоби не було жодного збою в фінансуванні оборони", - заявив Корецький.
За його словами, шлях до цих коштів - внутрішні оптимізації, перерозподіл та економія бюджетних видатків.
"Кожен божий день ситуація змінюється, і ми шукаємо оптимізацію, шукаємо джерела, перерозподіляємо наявні джерела для того, щоб виставляти пріоритети", - пояснив прем'єр.
Корецький розділив видатки на дві частини. Перша - грошове забезпечення: військові зарплати, виплати за загиблих та інша підтримка родин.
"З цим проблем нема взагалі. Ми це точно закриємо", - запевнив він.
Друга частина - військова техніка, більше дронів, "діп-страйків", "мідл-страйків" тощо.
За словами прем'єра, з виробниками ведуться перемовини про особливу схему: компанії продовжують виробництво, а держава довикуповує техніку пізніше, наприклад у січні-лютому - тобто саме тоді, коли вона реально знадобиться.
"Просто треба заплатити аванси, і можливо, ми разом з нашими європейськими партнерами зробимо ті чи інші гарантії, які дадуть комфорт виробникам рухатись і виробляти", - додав Корецький.
Нагадаємо, раніше Корецький вже розповідав, скільки коштуватиме Україні війна у 2026 році - за його словами, цього року витрати на війну з Росією становитимуть щонайменше 155 мільярдів доларів, а "діра" в оборонному бюджеті сягає 27 мільярдів.
Крім того, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Зеленський і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели напружену зустріч щодо фінансової допомоги Україні - однак згодом президент заперечив цю інформацію та розповів, що вони насправді обговорювали з президенткою ЄК.