Корецький розповів, чи вистачить грошей на зарплати військовим цього року

"Вже започаткували жорсткий процес економії в наших фінансах. Ми виділяємо армії, Силам оборони, для того щоби не було жодного збою в фінансуванні оборони", - заявив Корецький.

За його словами, шлях до цих коштів - внутрішні оптимізації, перерозподіл та економія бюджетних видатків.

"Кожен божий день ситуація змінюється, і ми шукаємо оптимізацію, шукаємо джерела, перерозподіляємо наявні джерела для того, щоб виставляти пріоритети", - пояснив прем'єр.

Корецький розділив видатки на дві частини. Перша - грошове забезпечення: військові зарплати, виплати за загиблих та інша підтримка родин.

"З цим проблем нема взагалі. Ми це точно закриємо", - запевнив він.

Друга частина - військова техніка, більше дронів, "діп-страйків", "мідл-страйків" тощо.

За словами прем'єра, з виробниками ведуться перемовини про особливу схему: компанії продовжують виробництво, а держава довикуповує техніку пізніше, наприклад у січні-лютому - тобто саме тоді, коли вона реально знадобиться.

"Просто треба заплатити аванси, і можливо, ми разом з нашими європейськими партнерами зробимо ті чи інші гарантії, які дадуть комфорт виробникам рухатись і виробляти", - додав Корецький.