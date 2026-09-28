Корецкий рассказал, хватит ли денег на зарплаты военным в этом году

"Уже положили начало жесткому процессу экономии в наших финансах. Мы выделяем армии, Силам обороны, для того чтобы не было ни одного сбоя в финансировании обороны", - заявил Корецкий.

По его словам, путь к этим средствам - внутренние оптимизации, перераспределение и экономия бюджетных расходов.

"Каждый божий день ситуация меняется, и мы ищем оптимизацию, ищем источники, перераспределяем существующие источники для того, чтобы выставлять приоритеты", – пояснил премьер.

Корецкий разделил расходы на две части. Первая - денежное обеспечение: военные зарплаты, выплаты за погибших и другая поддержка семей.

"С этими проблемами нет вообще. Мы это точно закроем", - заверил он.

Вторая часть - военная техника, больше дронов, "дип-забастовок", "мидл-забастовок" и т.д.

По словам премьера, с производителями ведутся переговоры об особой схеме: компании продолжают производство, а государство докупит технику позже, например в январе-феврале - то есть именно тогда, когда она реально понадобится.

"Просто нужно заплатить авансы, и, возможно, мы вместе с нашими европейскими партнерами сделаем те или иные гарантии, которые дадут комфорт производителям двигаться и производить", - добавил Корецкий.