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Корецкий рассказал, хватит ли денег на зарплаты военным в этом году

00:07 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Корецкий рассказал, хватит ли денег на зарплаты военным в этом году Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
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Правительство нашло 7 миллиардов долларов на финансирование обороны за счет внутренней оптимизации и перераспределения расходов. Денежное обеспечение военных профинансируют без сбоев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Сергея Корецкого в эфире телемарафона.

"Уже положили начало жесткому процессу экономии в наших финансах. Мы выделяем армии, Силам обороны, для того чтобы не было ни одного сбоя в финансировании обороны", - заявил Корецкий.

По его словам, путь к этим средствам - внутренние оптимизации, перераспределение и экономия бюджетных расходов.

"Каждый божий день ситуация меняется, и мы ищем оптимизацию, ищем источники, перераспределяем существующие источники для того, чтобы выставлять приоритеты", – пояснил премьер.

Корецкий разделил расходы на две части. Первая - денежное обеспечение: военные зарплаты, выплаты за погибших и другая поддержка семей.

"С этими проблемами нет вообще. Мы это точно закроем", - заверил он.

Вторая часть - военная техника, больше дронов, "дип-забастовок", "мидл-забастовок" и т.д.

По словам премьера, с производителями ведутся переговоры об особой схеме: компании продолжают производство, а государство докупит технику позже, например в январе-феврале - то есть именно тогда, когда она реально понадобится.

"Просто нужно заплатить авансы, и, возможно, мы вместе с нашими европейскими партнерами сделаем те или иные гарантии, которые дадут комфорт производителям двигаться и производить", - добавил Корецкий.

Напомним, ранее Корецкий уже рассказывал, во сколько обойдется Украине война в 2026 году - по его словам, в этом году расходы на войну с Россией будут составлять не менее 155 миллиардов долларов, а "дыра" в оборонном бюджете достигает 27 миллиардов.

Кроме того, недавно СМИ сообщали, что Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели напряженную встречу по финансовой помощи Украине - однако впоследствии президент отрицал эту информацию и рассказал, что они действительно обсуждали с президентом ЕК.

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