"Цієї ночі основний удар був по енергетиці: підстанціях, генеруючих об'єктах, лініях електропередачі та газовій інфраструктурі. Є руйнування в Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Полтавській областях. Найскладніша ситуація - в Запоріжжі, туди зараз вся увага", - зазначив глава уряду.

Корецький додав, що енергетики вживають всіх заходів, щоб якомога швидше повернути світло споживачам.

"Також ворог бив по логістичних шляхах на півдні країни. Пошкоджені цивільні об'єкти та житлові будинки. На Київщині загинула людина. Щирі співчуття рідним", - повідомив прем'єр.

Він також подякував всі, хто ліквідовує наслідки ворожого обстрілу і відновлює зруйноване.