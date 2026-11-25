" Этой ночью основной удар был по энергетике: подстанциям, генерирующим объектам, линиям электропередачи и газовой инфраструктуре. Есть разрушения в Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях. Самая сложная ситуация - в Запорожье, туда сейчас все внимание " , - отметил глава правительства.

Корецкий добавил, что энергетики принимают все меры, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям.

"Также враг бил по логистическим путям на юге страны. Повреждены гражданские объекты и жилые дома. В Киевской области погиб человек. Искренние соболезнования родным", - сообщил премьер.

Он также поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия вражеских обстрелов и восстанавливает разрушенное.