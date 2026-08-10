Корецький назвав пріоритети підготовки до зими в енергетиці

Підготовка до зими в енергетиці

Корецький заслухав доповідь першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Також виступали керівники енергетичних компаній:

"Нафтогазу",

"Укренерго",

"Енергоатому",

"Укргідроенерго",

"Центренерго",

ДТЕК,

"Оператора ГТС України".

На засідання розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу, орієнтуючись на різні сценарії проходження зими, зазначив він.

"Детально проаналізували хід ремонтних робіт на генеруючих потужностях і встановлення додаткового захисту"

Прем'єр сфокусував усіх на пріоритетах:

захисті об'єктів критичної інфраструктури,

створенні резервних запасів пального й обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів.

Також було визначено, у яких напрямках потрібно негайно пришвидшити роботи, враховуючи інтенсифікацію та характер російських ударів. Були дані відповідні доручення.

"Важливо, щоб енергетичні компанії працювали на випередження та брали на себе додаткову відповідальність", - каже Корецький.