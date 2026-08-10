Корецкий назвал приоритеты подготовки к зиме в энергетике

Энергетический штаб провел очередное заседание. В частности, определены направления работы по ускорению восстановления энергообъектов, поврежденных обстрелами РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Facebook.
Корецкий заслушал доклад первого вице-премьер-министра - министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Также выступали руководители энергетических компаний:
На заседании рассмотрели прогнозные балансы электроэнергии и газа, ориентируясь на разные сценарии прохождения зимы, отметил он.
"Детально проанализировали ход ремонтных работ на генерирующих мощностях и установку дополнительной защиты"
Премьер сфокусировал всех на приоритетах:
Также было определено, по каким направлениям нужно немедленно ускорить работы, учитывая интенсификацию и характер российских ударов. Были даны соответствующие поручения.
"Важно, чтобы энергетические компании работали на опережение и брали на себя дополнительную ответственность", - говорит Корецкий.
Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин разыскивает ресурсы для полного финансирования армии до конца года. Часть средств планируется привлечь от международных партнеров.
Также Корецкий заявил, что Украина предоставит бизнесу приоритетный доступ в помещения, чтобы тот мог рассредоточить склады. Кабинет Министров установил дедлайн для подготовки списка таких объектов.