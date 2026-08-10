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Главная » Бизнес » Экономика

Корецкий назвал приоритеты подготовки к зиме в энергетике

17:33 10.08.2026 Пн
2 мин
Правительство собрало представителей энергетических компаний
aimg Елена Бджола
Корецкий назвал приоритеты подготовки к зиме в энергетике Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi)
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Энергетический штаб провел очередное заседание. В частности, определены направления работы по ускорению восстановления энергообъектов, поврежденных обстрелами РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Facebook.

Подготовка к зиме в энергетике

Корецкий заслушал доклад первого вице-премьер-министра - министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Также выступали руководители энергетических компаний:

  • "Нефтегаза",
  • "Укрэнерго",
  • "Энергоатома",
  • "Укргидроэнерго",
  • "Центрэнерго",
  • ДТЭК,
  • "Оператора ГТС Украины".

На заседании рассмотрели прогнозные балансы электроэнергии и газа, ориентируясь на разные сценарии прохождения зимы, отметил он.

"Детально проанализировали ход ремонтных работ на генерирующих мощностях и установку дополнительной защиты"

Премьер сфокусировал всех на приоритетах:

  • защите объектов критической инфраструктуры,
  • создании резервных запасов горючего и оборудования для быстрого восстановления поврежденных объектов.

Также было определено, по каким направлениям нужно немедленно ускорить работы, учитывая интенсификацию и характер российских ударов. Были даны соответствующие поручения.

"Важно, чтобы энергетические компании работали на опережение и брали на себя дополнительную ответственность", - говорит Корецкий.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин разыскивает ресурсы для полного финансирования армии до конца года. Часть средств планируется привлечь от международных партнеров.

Также Корецкий заявил, что Украина предоставит бизнесу приоритетный доступ в помещения, чтобы тот мог рассредоточить склады. Кабинет Министров установил дедлайн для подготовки списка таких объектов.

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