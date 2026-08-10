Корецкий назвал приоритеты подготовки к зиме в энергетике

Энергетический штаб провел очередное заседание. В частности, определены направления работы по ускорению восстановления энергообъектов, поврежденных обстрелами РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Facebook.

Подготовка к зиме в энергетике

Корецкий заслушал доклад первого вице-премьер-министра - министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Также выступали руководители энергетических компаний:

"Нефтегаза",

"Укрэнерго",

"Энергоатома",

"Укргидроэнерго",

"Центрэнерго",

ДТЭК,

"Оператора ГТС Украины".

На заседании рассмотрели прогнозные балансы электроэнергии и газа, ориентируясь на разные сценарии прохождения зимы, отметил он.

"Детально проанализировали ход ремонтных работ на генерирующих мощностях и установку дополнительной защиты"

Премьер сфокусировал всех на приоритетах:

защите объектов критической инфраструктуры,

создании резервных запасов горючего и оборудования для быстрого восстановления поврежденных объектов.

Также было определено, по каким направлениям нужно немедленно ускорить работы, учитывая интенсификацию и характер российских ударов. Были даны соответствующие поручения.

"Важно, чтобы энергетические компании работали на опережение и брали на себя дополнительную ответственность", - говорит Корецкий.