Корецький анонсував скорочення заступників міністрів: звільнять 20%

Україна скорочує держапарат

Корецький зазначив, що для оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади планується скорочення кадрів.

Так, на першому його етапі скоротять понад 4 тисячі вакантних посад.

"Найважливіше - проводимо функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність", - каже прем'єр.

За його словами, кількість заступників міністрів буде привʼязана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%. А заступників керівників інших ЦОВВ - майже на 18%.

Інші заяви Корецького

Корецький каже, що Україна продовжує удосконалювати систему навчання, яка повинна бути привʼязана до завдань конкретної посади.

"Для молоді запустимо інформування, стажування. Є окрема програма для ветеранів, - каже Корецький.

Також відновила роботу Рада з питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів, зазначив топчиновник. Вже є детальний план і визначено відповідальних за кожен напрям.

"Мета всіх цих змін - професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання", - зазначив він.