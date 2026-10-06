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Корецький анонсував скорочення заступників міністрів: звільнять 20%

16:59 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (Getty Images)

Україна масштабно скоротить державний апарат. Вже заплановано зменшити кількість заступників міністрів та інших топкерівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Україна скорочує держапарат

Корецький зазначив, що для оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади планується скорочення кадрів.

Так, на першому його етапі скоротять понад 4 тисячі вакантних посад.

"Найважливіше - проводимо функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність", - каже прем'єр.

За його словами, кількість заступників міністрів буде привʼязана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%. А заступників керівників інших ЦОВВ - майже на 18%.

Інші заяви Корецького

Корецький каже, що Україна продовжує удосконалювати систему навчання, яка повинна бути привʼязана до завдань конкретної посади.

"Для молоді запустимо інформування, стажування. Є окрема програма для ветеранів, - каже Корецький.

Також відновила роботу Рада з питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів, зазначив топчиновник. Вже є детальний план і визначено відповідальних за кожен напрям.

"Мета всіх цих змін - професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України починає процес удосконалення системи державного управління. Будуть переглянуті посади у міністерствах і відомствах.

Крім того, Корецький заявив, що доручив посилити координацію між відомствами та контроль рішень уряду.

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УкраїнаСергій Корецький