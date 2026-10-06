Корецкий анонсировал сокращение заместителей министров: уволят 20%

Украина сокращает госаппарат

Корецкий указал, что для оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата в центральных органах исполнительной власти планируется сокращение кадров.

Так, на первом его этапе сократят более 4 тысяч вакантных должностей.

"Самое важное - проводим функциональную диагностику госаппарата. Проверим, какие функции имеют органы и соответствуют ли они реалиям и приоритетам государства, а уже потом определяем структуру и финальную численность", - говорит премьер.

По его словам, количество заместителей министров будет привязано к объему задач и сокращено примерно на 20%. А заместителей руководителей других ЦОИВ - почти на 18%.

Другие заявления Корецкого

Корецкий говорит, что Украина продолжает усовершенствовать систему обучения, которая должна быть привязана к задачам конкретной должности.

"Для молодежи запустим информирование, стажировку. Есть отдельная программа для ветеранов", - заявил Корецкий.

Также возобновил работу Совет по вопросам государственного управления с участием чиновников, парламентариев и экспертов, отметил топ-чиновник. Уже есть подробный план и определены ответственные за каждое направление.

"Цель всех этих изменений - профессиональный государственный аппарат, способный быстро и эффективно выполнять поставленные задачи", - отметил он.