Корректировали российские обстрелы: в Донецкой области задержали троих вражеских информаторов
Служба безопасности Украины разоблачила еще трех информаторов страны-агрессора, которые собирали данные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что полученную информацию информаторы переправляли россиянам через анонимные мессенджеры посредством текстовых сообщений с электронными координатами и фотографиями.
Разведаны нужны были оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов украинских позиций.
СБУ задержали жительницу Новогродовки на попытке передачи россиянам разведданных о базировании подразделений ВСУ на Донецком направлении. Для сбора данных она обходила местность и в дальнейшем контактировала с боевиком террористической организации "ДНР", который входил в состав 1-го армейского корпуса России. После российских ракетных ударов злоумышленница выходила на место происшествия и отчитывалась о результатах воздушных атак.
Также задержана жительница Дружковки, которая передавала оккупантам приблизительную ориентировку мест дислокации подразделений ВСУ и маршруты их перемещения на Бахмутском направлении.
Еще одним вражеским информатором оказался местный житель, который "сливал" через несколько пророссийских Telegram-каналов маршруты перемещения украинских войск.
У всех задержанных обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с участниками оккупационных группировок.
Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса.
Напомним, СБУ задержала агента ФСБ, который передавал врагу данные об обороне Николаева.
К тому же, в Славянске задержали российского агента, который собирал для врага разведданные и хотел вступить в ряды оккупационных войск.
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