За границей остаются до 7 млн украинцев. Шмыгаль спрогнозировал сроки их возвращения
Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины сейчас за границей вынужденно остаются от 5 до 7 млн украинцев. Однако до 90% выехавших хотят вернуться домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы четко понимаем, что украинцы будут более активно возвращаться весной. Для возвращения нужны три составляющие: работа, жилье и безопасность", - сказал Шмыгаль.
Первый вопрос – работа
По словам премьер-министра в Украине сейчас запущена программа "єРобота", более чем 4 направления уже работают. В частности, это гранты на собственное дело, высадку сада и теплиц и для перерабатывающих предприятий. Власти страны через фискальные, регуляторные и кредитные стимулы помогают бизнесу создать новые рабочие места.
"Уменьшить безработицу - это одна из главных задач, которые сейчас стоят перед Министерством экономики", - подчеркнул Шмыгаль.
Второй вопрос – жилье
Премьер рассказал, что по поводу жилья, в Украине заработала программа "єОселя", с помощью которой сейчас уже выдано почти 300 ипотек. Он отметил, что на следующий год программа будет активно развиваться, ведь в правительстве предусмотрено существенное финансирование этого направления.
Третий вопрос – безопасность
"Вся властная команда во главе с президентом Украины работает над увеличением поставок средств ПВО", – заявил премьер-министр.
Он пояснил, что Украина уже получила от партнеров системы NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale и ожидает SAMP/T. Шмигаль также добавил, что во время визита в США Владимира Зеленского Соединенные Штаты официально подтвердили предстоящую передачу Украине систем ПВО Patriot.
"Это и есть наша работа по вопросу безопасности", - добавил Шмыгаль.
Напомним, вчера, 21 декабря правительство США согласно поручению президента Джо Байдена санкционирует выделение дополнительных вооружений, техники и боеприпасов для Украины на 1 млрд долларов. В него также входит система противоракетной обороны Patriot.
Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что по стране начали развертывать сеть газотурбинных и газопоршневых миниэлектростанций.
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