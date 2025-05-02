За кордоном не сховаються. Зеленський відреагував на затримання сина Богуслаєва

Голова держави подякував прокурорам і слідчим СБУ, які займаються справою про розкрадання активів української компанії "Мотор Січ" і продаж української зброї в Росію. У Монако було затримано одного з підозрюваних.

"Важливо, що це сигнал: за кордоном вони не сховаються. Кожен має відповідати за те, що зробив. І доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, виведених за кордон. Це принципово", - наголосив Зеленський.