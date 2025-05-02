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За кордоном не сховаються. Зеленський відреагував на затримання сина Богуслаєва

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Затримання сина експрезидента "Мотор Січі" в Монако сигнал усім іншим злочинцям, що вони не сховаються за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави подякував прокурорам і слідчим СБУ, які займаються справою про розкрадання активів української компанії "Мотор Січ" і продаж української зброї в Росію. У Монако було затримано одного з підозрюваних.

"Важливо, що це сигнал: за кордоном вони не сховаються. Кожен має відповідати за те, що зробив. І доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, виведених за кордон. Це принципово", - наголосив Зеленський.

Затримання сина Богуслаєва

Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, співробітники СБУ та Офісу генпрокурора спільно з французькими правоохоронцями затримали в Монако сина експрезидента "Мотор Січі".

Правоохоронці не називали ім'я затриманого, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про сина В'ячеслава Богуслаєва - Олександра.

СБУ уточнило, що підозрювані привласнили контрольний пакет акцій компанії і продали його за 650 млн доларів.

До слова, В'ячеслава Богуслаєва затримали ще 2022 року. Він постачав до Росії авіадвигуни, які окупанти використовували у своїх бойових вертольотах.

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