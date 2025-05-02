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За границей не спрячутся. Зеленский отреагировал на задержание сына Богуслаева

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Задержание сына экс-президента "Мотор Сичи" в Монако сигнал всем остальным преступникам, что они не спрячутся за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства поблагодарил прокуроров и следователей СБУ, которые занимаются делом о хищении активов украинской компании "Мотор Сич" и продаже украинского оружия в Россию. В Монако был задержан один из подозреваемых.
 

"Важно, что это сигнал: за границей они не скроются. Каждый должен отвечать за то, что совершил. И поручил руководителям правоохранительных органов уделить особое внимание таким делам и поиску присвоенных украинских средств, выведенных за границу. Это принципиально", - подчеркнул Зеленский. 

Задержание сына Богуслаева

Напомним, сегодня, 2 мая, сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора совместно с французскими правоохранителями задержали в Монако сына экс-президента "Мотор Сичи".

Правоохранители не называли имя задержанного, но, по информации источников РБК-Украина, речь идет о сыне Вячеслава Богуслаева - Александре.

СБУ уточнило, что подозреваемые присвоили контрольный пакет акций компании и продали его за 650 млн долларов.

К слову, Вячеслава Богуслаева задержали еще в 2022 году. Он поставлял в Россию авиадвигатели, которые оккупанты использовали в своих боевых вертолетах.

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