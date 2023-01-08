На кордоні зі Словаччиною за добу затримали 12 ухилянтів

За пів кілометра від словацького кордону в районі населеного пункту "Паладь Комарівці" Ужгородського району прикордонники помітили підозріле авто іноземної реєстрації. Під час перевірки в ньому знаходилось 5 чоловіків. Усі виявилися місцевими жителями й визнали, що планували далі пішки перейти кордон поза пунктами пропуску.

Ще двох правопорушників прикордонний наряд цього ж відділення виявив уночі за допомогою засобів спостереження за кількасот метрів від держрубежу. Чоловіки подолали загороджувальний паркан і пробиралися до своєї мети чагарниками. Проте затримати їх удалося лише на суміжній території у співпраці зі словацькими колегами.

Опівночі на цій же ділянці затримали ще одного "туриста", він також виявився місцевим жителем. Щоб затримати чоловіка правоохоронцям навіть довелося здійснити попереджувальний постріл вгору.

Незабаром прикордонники відділення "Паладь Комарівці" у співпраці зі словацькими колегами знову зупинили двох порушників. Одного з них затримали за декілька десятків метрів від кордону, іншого – уже по той бік державного рубежу.

Пізніше військовослужбовці відділу "Великий Березний" неподалік залізничної станції в районі прикордонного села Забрідь виявили ще двох ухилянтів. Чоловіки виявились харків'янами та рухались до кордону за маршрутом, збереженим у мобільному телефоні.

Наразі правопорушників доставили у прикордонні підрозділи для з’ясування обставин й притягнення до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину держкордону. Після перевірки матеріали передадуть до суду.