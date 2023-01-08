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На границе со Словакией за сутки задержали 12 уклонистов

Фото: пограничники задержали 12 уклонистов на границе со Словакией (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

За минувшие сутки пограничники Чопского отряда совместно со словацкими коллегами задержали 12 граждан Украины, пытавшихся попасть в соседнее государство незаконным способом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВД Украины в Telegram.

В полукилометре от словацкой границы в районе населенного пункта "Паладь Комаровцы" Ужгородского района пограничники заметили подозрительный автомобиль иностранной регистрации. Во время проверки в нем находились 5 мужчин. Все оказались местными жителями и признали, что планировали дальше пешком перейти границу вне пунктов пропуска.

Еще двух правонарушителей пограничный наряд этого же отделения обнаружил ночью с помощью средств наблюдения в нескольких сотнях метров от госграницы. Мужчины преодолели заградительный забор и пробирались к своей цели кустарниками. Однако задержать их удалось только на сопредельной территории в сотрудничестве со словацкими коллегами.

В полночь на этом же участке задержали еще одного "туриста", он также оказался местным жителем. Чтобы задержать мужчину, правоохранителям даже пришлось произвести предупредительный выстрел вверх.

Вскоре пограничники отделения "Паладь Комаровцы" в сотрудничестве со словацкими коллегами снова остановили двух нарушителей. Одного из них задержали в нескольких десятках метров от границы, другого – уже по ту сторону государственного рубежа.

Позже военнослужащие отдела "Большой Березный" недалеко от железнодорожной станции в районе пограничного села Забридь обнаружили еще двух уклонистов. Мужчины оказались харьковчанами и двигались к границе по маршруту, сохраненному в мобильном телефоне.

Сейчас правонарушителей доставили в пограничные подразделения для выяснения обстоятельств и привлечения к административной ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы. После проверки материалы будут переданы в суд.

Напомним, в Карпатах пограничники и работники ГСЧС спасли уклоняющегося, который хотел попасть в Румынию, однако упал в 10-метровый обрыв и не смог самостоятельно из него выбраться.

Раньше мы писали о мужчине, который, чтобы незаконно пересечь границу Украины, пытался переплыть Тису. Ко всему за такой "экстрим" уклонист заплатил 3 тысячи долларов.

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Граница с Украинойпограничная служба