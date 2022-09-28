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Кордони не закриють? Стало відомо про новий "компроміс" Кремля через мобілізацію

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Кремль може відмовитися від ідеї закрити кордони для всіх чоловіків призовного віку, але все ж таки обмежить виїзд за списками з військкоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Верстка".

За даними Telegram-каналу, рішення ухвалене після бурхливих обговорень між "військовим" і "мирним" крилами в Кремлі.

При цьому ідея повністю закрити виїзд для чоловіків справді обговорювалася.

"Але після бурхливих дискусій у Кремлі вирішили, що такий захід може ще більше підірвати довіру до влади у населення, яка й так помітно деморалізоване ходом повальної мобілізації", - пише "Верстка".

При цьому саме рішення про часткову мобілізацію, за словами співрозмовників Telegram-каналу, приймалося важко, і було пролобійоване "військовим крилом" у владі.

"При цьому невдоволення зростає не тільки серед населення: економічний блок уряду ("мирне крило") виступає проти жорстких заходів, що вживаються Кремлем, розчарований скандальним ходом мобілізації та відсутністю мирних переговорів між Росією та Україною, - пише "Верстка". - У результаті в Кремлі вирішили поки що не дратувати громадян ще сильніше, прислухатися до "партії миру", відмовитися від тотальної заборони на виїзд, а також боротися з перегинами під час призовної кампанії".

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.

При цьому у понеділок, 26 вересня, РФ направила бронетранспортер до пункту пропуску на кордоні з Грузією для того, щоб нібито не допустити "прорив кордону".

Також у Тюмені аеропорт Рощино заборонив росіянам, які отримали повістку, покидати кордони Росії. Таке ж обмеження запровадив аеропорт Внуково, який знаходиться у Московській області.

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