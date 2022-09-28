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Границы не закроют? Стало известно о новом "компромиссе" Кремля из-за мобилизации

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Кремль может отказаться от идеи закрыть границы для всех мужчин призывного возраста, но все же ограничит выезд по спискам из военкоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Верстка".

По данным Telegram-канала, решение принято после бурных обсуждений между "военным" и "мирным" крыльями в Кремле.

При этом идея полностью закрыть выезд для мужчин действительно обсуждалась.

"Но после бурных дискуссий в Кремле решили, что такая мера может еще больше подорвать доверие к власти у населения, которое и так заметно деморализовано ходом повальной мобилизации", - пишет "Верстка".

При этом само решение о частичной мобилизации, по словам собеседников Telegram-канала, принималось трудно, и было пролоббировано "военным крылом" во власти.

"При этом недовольство растет не только среди населения: экономический блок правительства ("мирное крыло") выступает против жестких мер, принимаемых Кремлем, разочарован скандальным ходом мобилизации и отсутствием мирных переговоров между Россией и Украиной, - пишет "Верстка". - В итоге в Кремле решили пока не раздражать граждан еще сильнее, прислушаться к "партии мира", отказаться от тотального запрета на выезд, а также бороться с «перегибами» во время призывной кампании".

Напомним, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

При этом в понедельник, 26 сентября, РФ направила бронетранспортер к пункту пропуска на границе с Грузией для того, чтобы якобы не допустить "прорыва границы".

Также в Тюмени аэропорт Рощино запретил россиянам, которые получили повестку, покидать границы России. Такое же ограничение ввел аэропорт Внуково, который находится в Московской области.

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