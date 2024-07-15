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На Волині на кордоні з Білоруссю через грозу здетонували міни

Ілюстративне фото: на кордоні Волині з Білоруссю через грозу здетонували міни (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Волинській області на кордоні з Білоруссю через грозу здетонували мінні загородження.

Про це розповіла керівниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За попередніми даними інцидент трапився у неділю, 14 липня, межах Шацької громади.

Як розповіла Черен, вибуховою хвилею частково було пошкоджено господарську споруду, яка була неподалік кордону. На щастя ніхто з людей не травмувався.

На місці події наразі працюють військові. Детонація не зачепила основних автомобільних доріг, а лише допоміжні та ґрунтові. Однак скільки саме мін здетонували - не відомо.

Варто зауважити, що напередодні на території Волині через грозу було оголошено "жовтий" рівень небезпеки.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Білорусь поширює фейки про нібито стягування українських військ до кордону та будівництво фортифікацій. Державна прикордонна служба України заявила, що Україна не становить загрози для Білорусі, але продовжить посилювати оборону на кордоні.

Однак днями самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко доручив відвести війська після "напруги біля кордону з Україною".

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що Мінськ навмисне нагнітає ситуацію, тоді як справжня загроза надходить саме з боку Білорусі.

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