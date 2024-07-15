На Волыни на границе с Беларусью из-за грозы сдетонировали мины

В Волынской области на границе с Беларусью из-за грозы сдетонировали минные заграждения.
Об этом рассказала руководитель районной военной администрации Ковеля Ольга Черен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, в пределах Шацкой общины.
Как рассказала Черен, взрывной волной частично было повреждено хозяйственное сооружение, которое было недалеко от границы. К счастью, никто из людей не травмировался.
На месте происшествия работают военные. Детонация не затронула основные автомобильные дороги, а лишь вспомогательные и грунтовые. Однако сколько именно мин сдетонировали – неизвестно.
Следует заметить, что накануне на территории Волыни из-за грозы был объявлен "желтый" уровень опасности.
Беларусь распространяет фейки о якобы взимании украинских войск к границе и строительстве фортификаций. Государственная пограничная служба Украины заявила, что Украина не представляет угрозы для Беларуси, но продолжит усиливать оборону на границе.
Однако на днях самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко поручил отвести войска после "напряжения у границы с Украиной".
В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что Минск умышленно нагнетает ситуацию, в то время как настоящая угроза поступает именно со стороны Беларуси.
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