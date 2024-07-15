На Волыни на границе с Беларусью из-за грозы сдетонировали мины

По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, в пределах Шацкой общины.

Как рассказала Черен, взрывной волной частично было повреждено хозяйственное сооружение, которое было недалеко от границы. К счастью, никто из людей не травмировался.

На месте происшествия работают военные. Детонация не затронула основные автомобильные дороги, а лишь вспомогательные и грунтовые. Однако сколько именно мин сдетонировали – неизвестно.

Следует заметить, что накануне на территории Волыни из-за грозы был объявлен "желтый" уровень опасности.

Ситуация на границе с Беларусью

Беларусь распространяет фейки о якобы взимании украинских войск к границе и строительстве фортификаций. Государственная пограничная служба Украины заявила, что Украина не представляет угрозы для Беларуси, но продолжит усиливать оборону на границе.