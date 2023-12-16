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На кордоні з Україною помер ще один водій, який застряг через страйк

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На польсько-українському кордоні помер водій вантажівки, яка стояла в черзі через страйк польських перевізників. Це вже третій подібний інцидент на кордоні.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії", - розповів він. 

Не перший випадок

11 листопада український водій, який планував перетнути кордон помер у своїй вантажівці перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин". 54-річний чоловік 11 листопада приїхав на парковку в місті Хелм та залишився очікувати там на перетин кордону.

Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" розблокували

11 грудня у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили про розблокування пункту пропуску на кордоні України та Польщі "Яготин - Дорогуськ".

При цьому учасники страйку вирішили піти на хитрощі та перекрили рух вантажівкою.

Пізніше на розблокованому пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" вдалося відновити стабільний рух транспорту. При цьому протестуючі перевізники намагалися цьому завадити.

З 6 листопада польські перевізники почали проводити страйки на кордоні з Україною, і такі акції з блокуванням КПП вони мали намір продовжувати до початку січня 2024 року. Внаслідок цього було практично заблоковано три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину.

А 23 листопада перевізники перекрили й пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, повідомлялось про наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".

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