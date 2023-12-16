На кордоні з Україною помер ще один водій, який застряг через страйк

"Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії", - розповів він.

Не перший випадок

11 листопада український водій, який планував перетнути кордон помер у своїй вантажівці перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин". 54-річний чоловік 11 листопада приїхав на парковку в місті Хелм та залишився очікувати там на перетин кордону.

Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" розблокували

11 грудня у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили про розблокування пункту пропуску на кордоні України та Польщі "Яготин - Дорогуськ".

При цьому учасники страйку вирішили піти на хитрощі та перекрили рух вантажівкою.

Пізніше на розблокованому пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" вдалося відновити стабільний рух транспорту. При цьому протестуючі перевізники намагалися цьому завадити.

З 6 листопада польські перевізники почали проводити страйки на кордоні з Україною, і такі акції з блокуванням КПП вони мали намір продовжувати до початку січня 2024 року. Внаслідок цього було практично заблоковано три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину.

А 23 листопада перевізники перекрили й пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, повідомлялось про наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.