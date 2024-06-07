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Україна затвердила відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною

Київ, П'ятниця 07 червня 2024 16:35
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Україна затвердила відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною Фото: Україна затвердила відкриття нового КПП на кордоні з Угорщиною (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Україна затвердила угоду з Угорщиною для відкриття нового пункту пропуску на кордоні. Також уряд виділяє кошти на розбудову прикордонної інфраструктури з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Як він зазначив, уряд сьогодні, 7 червня, затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту. Також буде розширений рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур.

Крім того, уряд виділив додаткові 222 млн гривень для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску. Це стосується закупівлі мобільних сканерів.

"Минулого місяця ми запустили спільний митний та прикордонний контроль у пункті пропуску "Рені" з Молдовою. Прикордонні та митні формальності будуть проводитися тепер лише з української сторони. Це прискорить рух транспорту і це частина нашого проекту зі створення зручного коридору перевезень до румунського порту Галац", - зазначив прем'єр.

Також Україна завершила модернізацію пункту пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною.

"Всі ці кроки - необхідна частина нашої інтеграції до ЄС, а також покращення нашої логістики", - додав глава уряду.

Нові КПП на українському кордоні

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна готується відкрити низку нових прикордонних пунктів пропуску. В уряді зазначали, що нові пункти з'являться на кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

Як відомо, Україна та Угорщина ще у квітні 2024 року погодили відкриття нового пункту пропуску.

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