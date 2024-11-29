На кордоні України з Молдовою та Румунією призупинили пропускні операції: у чому причина

Затримки на кордоні з Польщею

Нагадаємо, раніше Державна митна служба України попереджала, що у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" призупинили пропуск вантажівок на українську територію.

Причиною стало те, що у пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" частково вийшла з ладу система митного оформлення.

При цьому вантажівки безперешкодно продовжують виїжджати з України.

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