На кордоні України з Молдовою та Румунією призупинили пропускні операції: у чому причина

На кордоні України з Молдовою та Румунією було тимчасово зупинено пропускні операції. Причиною є технічні несправності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.
"У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією призупинено пропускні операції", - сказано в повідомленні відомства.
Там уточнили, що через технічні несправності оформлення осіб та транспортних засобів призупинено.
У міськраді закликали враховувати таку інформацію під час планування поїздок.
Нагадаємо, раніше Державна митна служба України попереджала, що у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" призупинили пропуск вантажівок на українську територію.
Причиною стало те, що у пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" частково вийшла з ладу система митного оформлення.
При цьому вантажівки безперешкодно продовжують виїжджати з України.
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