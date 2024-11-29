На границе Украины с Молдовой и Румынией приостановили пропускные операции: в чем причина

Задержки на границе с Польшей

Напомним, ранее Государственная таможенная служба Украины предупреждала, что в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" приостановили пропуск грузовиков на украинскую территорию.

Причиной стало то, что в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" частично вышла из строя система таможенного оформления.

При этом грузовики продолжают беспрепятственно выезжать из Украины.

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