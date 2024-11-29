На границе Украины с Молдовой и Румынией приостановили пропускные операции: в чем причина

На границе Украины с Молдовой и Румынией были временно остановлены пропускные операции. Причиной являются технические неисправности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета.
"В пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией приостановлены пропускные операции", - сказано в сообщении ведомства.
Там уточнили, что из-за технических неисправностей оформление лиц и транспортных средств приостановлено.
В горсовете призвали учитывать такую информацию при планировании поездок.
Напомним, ранее Государственная таможенная служба Украины предупреждала, что в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" приостановили пропуск грузовиков на украинскую территорию.
Причиной стало то, что в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" частично вышла из строя система таможенного оформления.
При этом грузовики продолжают беспрепятственно выезжать из Украины.
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