RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

На границе Украины с Молдовой и Румынией приостановили пропускные операции: в чем причина

Иллюстративное фото: на границе Украины с Молдовой и Румынией приостановили пропускные операции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На границе Украины с Молдовой и Румынией были временно остановлены пропускные операции. Причиной являются технические неисправности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета.

"В пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией приостановлены пропускные операции", - сказано в сообщении ведомства. 

Там уточнили, что из-за технических неисправностей оформление лиц и транспортных средств приостановлено.

В горсовете призвали учитывать такую информацию при планировании поездок. 

 

Задержки на границе с Польшей

Напомним, ранее Государственная таможенная служба Украины предупреждала, что в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" приостановили пропуск грузовиков на украинскую территорию.

Причиной стало то, что в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" частично вышла из строя система таможенного оформления.

При этом грузовики продолжают беспрепятственно выезжать из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияМолдоваВыезд за границу