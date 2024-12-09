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На кордоні України з Молдовою призупинили пропускні операції: у чому причина

Понеділок 09 грудня 2024 11:53
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На кордоні України з Молдовою призупинили пропускні операції: у чому причина Ілюстративне фото: на кордоні України з Молдовою призупинили пропускні операції 9 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На кордоні України з Молдовою вранці понеділка, 9 грудня, було тимчасово зупинено пропускні операції. Причиною є технічні несправності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Як зазначили у відомстві, у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей, тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту.

Причина - технічні несправності бази даних митниці Молдови.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок у цьому напрямку", - повідомили у прикордонники.

Затримки на кордоні

Раніше ми писали про те, що 5 грудня на кордоні України з Молдовою та Румунією було тимчасово зупинено пропускні операції. Причиною були також технічні несправності.

А до того Державна митна служба України попереджала, що у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" призупинили пропуск вантажівок на українську територію.

Причиною стало те, що у пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" частково вийшла з ладу система митного оформлення.

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