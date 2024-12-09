На границе Украины с Молдовой приостановили пропускные операции: в чем причина

На границе Украины с Молдовой утром понедельника, 9 декабря, были временно остановлены пропускные операции. Причиной являются технические неисправности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Как отметили в ведомстве, в пунктах пропуска на границе с Молдовой в пределах Черновицкой, Одесской и Винницкой областей, временно остановлено оформление лиц и транспорта.

Причина - технические неисправности базы данных таможни Молдовы.

"Просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок в этом направлении", - сообщили в пограничники.

Задержки на границе

Ранее мы писали о том, что 5 декабря на границе Украины с Молдовой и Румынией были временно остановлены пропускные операции. Причиной являлись также технические неисправности.