На кордоні з Угорщиною та Румунією не працюють декілька пунктів пропуску

Прикордонники зазначають, що наразі не працюють пункт пропуску "Солотвино" на кордоні з Румунією, а також пункти "Косино" та "Дзвінкове" на угорському кордоні.

У цих пунктах через відсутність електроенергії призупинено оформлення осіб та транспортних засобів.

"Просимо врахувати цю інформацію, та по можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Молдові повідомили, що низка пунктів пропуску на кордоні з Україною не працюють через відсутність електроенергії та технічні несправності в базі даних української митниці.

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