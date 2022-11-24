На границе с Венгрией и Румынией не работают несколько пунктов пропуска

Пограничники отмечают, что сейчас не работают пункт пропуска "Солотвино" на границе с Румынией, а также пункты "Косино" и "Дзвинково" на венгерской границе.

В этих пунктах из-за отсутствия электроэнергии приостановлено оформление лиц и транспортных средств.

"Просим учесть эту информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Молдове сообщили, что ряд пунктов пропуска на границе с Украиной не работают из-за отсутствия электроэнергии и технических неисправностей в базе данных украинской таможни.

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