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На кордоні з Угорщиною розширили роботу одного з пунктів пропуску

Фото: Пункт пропуску Лужанка - Берегшурань почав приймати вантажівки (mukachevo.net)
Автор: Олександр Білоус

На КПП "Лужанка - Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, відбувся офіційний запуск та оформлення першої вантажівки. Це передбачено у межах двосторонньої угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

За даними прес-служби, угода між урядами України та Угорщини передбачає розширення роботи даного пункту пропуску через державний кордон для руху вантажними транспортними засобами.

У документі йдеться про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон, де сторони домовилися про переміщення вантажних автомобілів з допустимою вагою до 7,5 т, а також порожніх великогабаритних транспортних засобів з митної території України без обмежень по вазі.

Крім цього, у рамках цієї угоди передбачено, зокрема, відкриття нового КПП "Велика Паладь - Надьгодош" для автомобільного і пасажирського сполучення (крім автобусів); розбудову митно-прикордонної інфраструктури КПП "Дзвінкове - Лонья" (для вантажних транспортних засобів); для збільшення пропускної спроможності КПП "Чоп - Захонь" - будівництво мосту через р. Тиса.

Пункти пропуску

Між Україною та Угорщиною діє кілька автомобільних та залізничних пунктів пропуску. Ось їх перелік:

Автомобільні пункти пропуску

Тиса - Захонь

  • Розташований біля Чопа (Закарпатська область).
  • Основний пункт для міжнародного автомобільного сполучення.

Лужанка - Берегшурань

  • Розташований біля міста Берегове.
  • Призначений для автомобільного транспорту.

Косино - Барабаш

  • Розташований біля села Косино (Берегівський район).
  • Переважно для легкового транспорту.

Дзвінкове - Лонья

  • Розташований у Мукачівському районі.
  • Використовується менш інтенсивно, переважно місцевими жителями.

Вилок - Тисабеч

  • Знаходиться поблизу села Вилок (Берегівський район).
  • Зручний для легкових автомобілів.

Залізничні пункти пропуску

Чоп - Захонь

  • Один із найважливіших залізничних переходів у цьому напрямку. Обслуговує пасажирські та вантажні поїзди.
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