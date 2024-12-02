На границе с Венгрией расширили работу одного из пунктов пропуска

На КПП "Лужанка - Берегшурань" на украинско-венгерской границе состоялся официальный запуск и оформление первого грузовика. Это предусмотрено в рамках двустороннего соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины ( ГНСУ ).
Соглашение между правительствами Украины и Венгрии предусматривает расширение работы данного пункта пропуска через государственную границу для движения грузовыми транспортными средствами.
В документе говорится о контроле пограничного движения в пунктах пропуска через государственную границу, где стороны договорились о перемещении грузовых автомобилей с допустимым весом до 7,5 т, а также пустых крупногабаритных транспортных средств с таможенной территории Украины без весовых ограничений.
Кроме этого, в рамках этого соглашения предусмотрено, в частности, открытие нового КПП "Великая Паладь – Надьгодош" для автомобильного и пассажирского сообщения (кроме автобусов); пропускной способности КПП "Чоп – Захонь" – строительство моста через р. Тиса.
Пункты пропуска
Между Украиной и Венгрией действуют несколько автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска.
Автомобильные пункты пропуска
Тиса – Захонь
Лужанка - Берегшурань
Косино – Барабаш
Звонковое - Лонья
Вилок - Тисабеч
Железнодорожные пункты пропуска
Чоп - Захонь