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На границе с Венгрией расширили работу одного из пунктов пропуска

Фото: Пункт пропуска Лужанка – Берегшурань начал принимать грузовики (mukachevo.net)
Автор: Александр Белоус

На КПП "Лужанка - Берегшурань" на украинско-венгерской границе состоялся официальный запуск и оформление первого грузовика. Это предусмотрено в рамках двустороннего соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины ( ГНСУ ).

Соглашение между правительствами Украины и Венгрии предусматривает расширение работы данного пункта пропуска через государственную границу для движения грузовыми транспортными средствами.

В документе говорится о контроле пограничного движения в пунктах пропуска через государственную границу, где стороны договорились о перемещении грузовых автомобилей с допустимым весом до 7,5 т, а также пустых крупногабаритных транспортных средств с таможенной территории Украины без весовых ограничений.

Кроме этого, в рамках этого соглашения предусмотрено, в частности, открытие нового КПП "Великая Паладь – Надьгодош" для автомобильного и пассажирского сообщения (кроме автобусов); пропускной способности КПП "Чоп – Захонь" – строительство моста через р. Тиса.

Пункты пропуска

Между Украиной и Венгрией действуют несколько автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска.

Автомобильные пункты пропуска

Тиса – Захонь

  • Расположен возле Чопа (Закарпатская область).
  • Основной пункт для международного автомобильного сообщения.

Лужанка - Берегшурань

  • Расположен возле города Берегово.
  • Предназначен для автомобильного транспорта.

Косино – Барабаш

  • Расположен возле села Косино (Береговский район).
  • Предпочтительно для легкового транспорта.

Звонковое - Лонья

  • Расположен в Мукачевском районе.
  • Используется менее интенсивно, в основном местными жителями.

Вилок - Тисабеч

  • Находится вблизи села Вилок (Береговский район).
  • Удобный для легковых автомобилей.

Железнодорожные пункты пропуска

Чоп - Захонь

  • Один из важнейших железнодорожных переходов в этом направлении.
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ВенгрияГраница с Украиной