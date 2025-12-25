На кордоні Таджикистану та Афганістану сталась стрілянина: є жертви з обох боків

Прикордонна служба Таджикистану повідомила про бойове зіткнення на кордоні з Афганістаном, внаслідок якого загинули щонайменше п'ять осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення інформагентства "Ховар".
Зазначається, що у ніч на 24 грудня троє членів "терористичної організації" перетнули державний кордон з боку Афганістану, та перейшли на територію Таджикистану біля КПП у районі Шамсіддін.
Після того, як таджицькі прикордонники знайшли бойовиків, почалася перестрілка. В результаті загинули всі три афганці, а також двоє військовослужбовців прикордонних військ. У своїй заяві прикордонна служба звинувачує уряд талібів у тому, що він не здатний забезпечити безпеку державного кордону.
За даними відомства, це вже третій за місяць випадок нападу бойовиків з Афганістану на територію Таджикистану, який спричинив загибель людей.
Конфлікт між Таджикистаном та Афганістаном носить в основному прикордонний характер, пов'язаний з незаконним перетином кордону, наркотрафіком, а також проникненням бойовиків і терористичних груп, що періодично призводить до збройних зіткнень.
Ситуація ускладнюється нестабільністю в Афганістані після приходу "Талібану" та загрозами безпеці китайських робітників, хоча обидві сторони прагнуть діалогу.
Нагадаємо, раніше президент Таджикистану Емомалі Рахмон заявив, що необхідно створити "пояс безпеки" навколо Афганістану, щоб запобігти потенційній експансії терористичних груп.
На це офіційний представник талібів заявив, що "Талібан" відправив тисячі бойовиків до афганської провінції Тахар на кордоні з Таджикистаном "для протидії загрозам безпеці".