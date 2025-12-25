На границе Таджикистана и Афганистана произошла стрельба: есть жертвы с обеих сторон

Пограничная служба Таджикистана сообщила о боевом столкновении на границе с Афганистаном, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение информагентства "Ховар".
Отмечается, что в ночь на 24 декабря трое членов "террористической организации" пересекли государственную границу со стороны Афганистана, и перешли на территорию Таджикистана возле КПП в районе Шамсиддин.
После того, как таджикские пограничники нашли боевиков, началась перестрелка. В результате погибли все три афганца, а также двое военнослужащих пограничных войск. В своем заявлении пограничная служба обвиняет правительство талибов в том, что оно не способно обеспечить безопасность государственной границы.
По данным ведомства, это уже третий за месяц случай нападения боевиков из Афганистана на территорию Таджикистана, повлекший гибель людей.
Конфликт между Таджикистаном и Афганистаном носит в основном пограничный характер, связанный с незаконным пересечением границы, наркотрафиком, а также проникновением боевиков и террористических групп, что периодически приводит к вооруженным столкновениям.
Ситуация осложняется нестабильностью в Афганистане после прихода "Талибана" и угрозами безопасности китайских рабочих, хотя обе стороны стремятся к диалогу.
Напомним, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что необходимо создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана, чтобы предотвратить потенциальную экспансию террористических групп.
На это официальный представитель талибов заявил, что "Талибан" отправил тысячи боевиков в афганскую провинцию Тахар на границе с Таджикистаном "для противодействия угрозам безопасности".