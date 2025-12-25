RU

На границе Таджикистана и Афганистана произошла стрельба: есть жертвы с обеих сторон

Фото: на границе Таджикистана и Афганистана произошла стрельба (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пограничная служба Таджикистана сообщила о боевом столкновении на границе с Афганистаном, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение информагентства "Ховар".

Отмечается, что в ночь на 24 декабря трое членов "террористической организации" пересекли государственную границу со стороны Афганистана, и перешли на территорию Таджикистана возле КПП в районе Шамсиддин.

После того, как таджикские пограничники нашли боевиков, началась перестрелка. В результате погибли все три афганца, а также двое военнослужащих пограничных войск. В своем заявлении пограничная служба обвиняет правительство талибов в том, что оно не способно обеспечить безопасность государственной границы.

По данным ведомства, это уже третий за месяц случай нападения боевиков из Афганистана на территорию Таджикистана, повлекший гибель людей.

 

Что предшествовало

Конфликт между Таджикистаном и Афганистаном носит в основном пограничный характер, связанный с незаконным пересечением границы, наркотрафиком, а также проникновением боевиков и террористических групп, что периодически приводит к вооруженным столкновениям.

Ситуация осложняется нестабильностью в Афганистане после прихода "Талибана" и угрозами безопасности китайских рабочих, хотя обе стороны стремятся к диалогу.

Напомним, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что необходимо создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана, чтобы предотвратить потенциальную экспансию террористических групп.

На это официальный представитель талибов заявил, что "Талибан" отправил тысячи боевиков в афганскую провинцию Тахар на границе с Таджикистаном "для противодействия угрозам безопасности".

