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На границе с Румынией застрял транспорт: где именно фиксируют очереди

17:20 01.07.2026 Ср
2 мин
Какая обстановка на украинской стороне?
aimg Сергей Козачук
На границе с Румынией застрял транспорт: где именно фиксируют очереди Фото: на границе с Румынией образовались очереди (Getty Images)
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На румынском паромном пункте пропуска Исакча образовались значительные очереди. Транспорт скопился в обоих направлениях - как на въезд, так и на выезд из Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Что известно о ситуации на границе

По данным пограничников, большое количество автомобилей наблюдается именно на румынской стороне границы, которая расположена напротив украинского пункта "Орловка".

В то же время, украинский пункт пропуска "Орловка" работает в штатном режиме.

Оформление и пропуск операций осуществляются ритмично, а очереди на территории Украины по состоянию на сегодняшний день отсутствуют. Паромное сообщение осуществляется круглосуточно по определенному графику.

Водителей и путешественников, планирующих международные поездки, просят учесть усложнение движения на румынской стороне во время планирования маршрута.

Ситуация на украинской границе

Напомним, на украинских границах в последние дни возникли серьезные осложнения для водителей грузовиков и пассажирского транспорта. Из-за экстремальной погоды вводятся ограничения в сторону Румынии, а на польском направлении люди вынуждены часами ждать в очередях.

В пунктах пропуска "Красноильск - Викову-де-Сус" и "Порубное - Сирет" на границе с Румынией действуют временные ограничения движения. Из-за сильной жары румынская сторона приняла решение не пропускать грузовые автомобили, в том числе пустые. Запрет на выезд из Украины и дальнейшее движение по территории Румынии действует в пиковые часы температурного режима - с 12:00 до 20:00.

Параллельно с этим критическая ситуация зафиксирована на украинско-польской границе, где время ожидания для пассажирских автобусов иногда достигает 8-12 часов.

Причиной таких задержек стали плановые ремонтные работы в пунктах пропуска. Украинская сторона уже провела переговоры с Варшавой и польские профильные ведомства пообещали минимизировать влияние ремонтов на пересечение границы, особенно в летний период.

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