На кордоні з Румунією запускають електронну чергу для автобусів

Електронна черга запрацювала 10 травня для регулярних та нерегулярних маршрутів. Рух автобусів за новим записом стартує 11 травня о 12:00.

Послуга реєстрація на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стала доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією - "Дякове - Халмеу", "Красноїльск - Вікову де Сус", "Дяківці - Раковець", "Орлівка - Ісакча".

Як зазначається, наразі автобуси вчасно перетинатимуть кордон на 15 пунктах пропуску з 29. За час роботи послуги єЧерга для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тисячі автобусів.

Фото: де працює єЧерга для автобусів (facebook.com/Ministry.for.restoration)