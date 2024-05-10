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На границе с Румынией запускают электронную очередь для автобусов

Фото: на границе с Румынией заработала электронная очередь для автобусов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

На границе Украины и Румынии запускают єЧергу для автобусов. Она заработает на четырех пунктах пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook.

Электронная очередь начала работу 10 мая для регулярных и нерегулярных маршрутов. Движение автобусов по новой записи стартует 11 мая в 12:00.

Услуга регистрация на конкретное время пересечения границы в соответствии с расписанием движения стала доступна на четырех пунктах пропуска с Румынией - "Дьяково - Халмеу", "Красноильск - Викову-де-Сус", "Дьяковцы - Раковец", "Орловка - Исакча".

Как отмечается, сейчас автобусы будут своевременно пересекать границу на 15 пунктах пропуска из 29. За время работы услуги єЧерга для автобусов границу по онлайн-записи пересекло более 73 тысяч автобусов.

Фото: где работает естьОчередь для автобусов (facebook.com/Ministry.for.restoration)

Напомним, в августе 2023 электронную очередь для автобусов запустили для автобусов. Сначала она работала в тестовом режиме, но теперь ее расширяют.

С 25 апреля возможность выбирать время пересечения границы доступна на 10 пунктах пропуска с Молдовой. Также без очередей происходит пересечение границы на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" с Польшей.

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