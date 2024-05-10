На границе с Румынией запускают электронную очередь для автобусов

Электронная очередь начала работу 10 мая для регулярных и нерегулярных маршрутов. Движение автобусов по новой записи стартует 11 мая в 12:00.

Услуга регистрация на конкретное время пересечения границы в соответствии с расписанием движения стала доступна на четырех пунктах пропуска с Румынией - "Дьяково - Халмеу", "Красноильск - Викову-де-Сус", "Дьяковцы - Раковец", "Орловка - Исакча".

Как отмечается, сейчас автобусы будут своевременно пересекать границу на 15 пунктах пропуска из 29. За время работы услуги єЧерга для автобусов границу по онлайн-записи пересекло более 73 тысяч автобусов.

Фото: где работает естьОчередь для автобусов (facebook.com/Ministry.for.restoration)