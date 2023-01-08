На кордоні з Румунією запрацював ще один пункт пропуску

У Закарпатській області запрацював новий пункт пропуску на кордоні з Румунією. Новий КПП відкрили у Рахові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Telegram.

Пункт пропуску "Рахів" обслуговує пасажирів потягів, які їдуть до чи з Румунії. Він працює цілодобово, але лише у період дії воєнного стану та 90 днів після його припинення чи скасування.

Також українці можуть скористатися іншими пунктами пропуску на кордоні з Румунією: