На кордоні з Румунією запрацював ще один пункт пропуску

У Закарпатській області запрацював новий пункт пропуску на кордоні з Румунією. Новий КПП відкрили у Рахові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Telegram.
Пункт пропуску "Рахів" обслуговує пасажирів потягів, які їдуть до чи з Румунії. Він працює цілодобово, але лише у період дії воєнного стану та 90 днів після його припинення чи скасування.
Також українці можуть скористатися іншими пунктами пропуску на кордоні з Румунією:
Нагадаємо, що у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею запрацювала електронна черга.
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